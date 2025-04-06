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“Немного безумно”: разглагольствовавшие о войне с Россией украинцы превратились в «ухилянтов»

“Немного безумно”: разглагольствовавшие о войне с Россией украинцы превратились в «ухилянтов»

Украинцы, даже те, кто раньше был настроен воинственно, любыми способами пытаются сбежать из страны и уклоняются от службы в ВСУ, пишет в издании Il Fatto Quotidiano итальянский журналист Паоло Хуттер.

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