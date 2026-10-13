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Минус Адамов, Вендел, Дивеев и другие - «Зенит» в Касписйске без половины основного состава

Минус Адамов, Вендел, Дивеев и другие - «Зенит» в Касписйске без половины основного состава

Завтра в 18:30 в Каспийске начнётся матч 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ-Кубка России, в котором встретятся махачкаклинское «Динамо» и «Зенит».

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