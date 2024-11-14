«Отбивался как мог, чтобы за шею не схватили»: стали известны подробности нападения стаи собак на водителя мусоровоза

SI

Sergey Ivanov

Настоящий ужас в другом. Он в том, что мы почему- то стали ценить жизнь бродячей собаки дороже жизни человека. И почему- то эти сопли называем «гуманизмом». Для тех, кто незнаком с латынью: «Гуманизм» происходит от слова Homo, что значит «человек». Гуманизм- это любовь к людям! К людям, а не к кошкам и собакам! Вот и законы у нас наизнанку вывернуты: По закону, отстреливать бродячие стаи запрещено! Собак надо отлавливать, лечить, содержать в питомнике. Потом стерилизовать и выпустить обратно в природу. Не нужно быть специалистом- кинологом, чтобы понять: Пес, даже стерилизованный, все равно будет нападать на людей! Насколько же просто и эффективно решалась эта проблема при том самом проклятом коммунизме! Собак отлавливали, беспородных приканчивали сразу. Породистых выдерживали какое- то время. Если находился хозяин- платил штраф и забирал любимца. Если нет- то в расход! Что может быть проще и в то же время эффективнее? А эту идиотскую кривую схему придумали только с единственной целью- для того, чтобы воровать деньги, выделенные «на содержание». А вот вам пример настоящего, а не слюнявого гуманизма. На нашем аэродроме образовалась стая бродячих собак. Жили они под ящиками с самолетными запчастями, а питались на аэродромной свалке, куда выбрасывали остатки бортпитания. Сердобольные авиатехники приносили бутерброды и подкармливали таких милых собачек. А по весне начался гон- и кобели начали бросаться на авиатехников. Были травмы, покусы. Командир принял единственно правильное и гуманное решение: Он нанял охотников- и они перестреляли всю стаю. А потом командир навел порядок на территории, закрыл помойку. А еще- издал приказ, запрещающий под страхом лишения премии подкармливать собак. И стая исчезла.