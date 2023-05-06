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«Каролина» забила 4 гола «Нью-Джерси» во 2-м периоде. Рекорд франшизы в плей-офф – 5 шайб в одном периоде

Это второй показатель в истории франшизы за время выступлений в Кубке Стэнли. Рекорд «Харрикейнс» – 5 голов за период – был установлен в 1988 году в полуфинале дивизиона с «Монреалем» (7:5) и повторен в 2002-м в полуфинале конференции с «Канадиенс» (8:2).

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