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Актеру из "Кадетства" Стеклову вызвали скорую после падения в обморок

Актеру из "Кадетства" Стеклову вызвали скорую после падения в обморок

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Художественный руководитель Московского современного художественного театра (МСХТ) и актер, народный артист России Владимир Стеклов, известный по роли прапорщика Кантемирова в сериале "Кадетство", второй раз за месяц упал в обморок.

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