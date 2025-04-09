В ФРГ скоро объявят состав нового правительства

Переговоры о новом правительстве в ФРГ вышли на финишную прямую. Как сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на источники в Берлине, накануне ХДС, ХСС и СДПГ совещались несколько часов и согласовали коалиционный договор.
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