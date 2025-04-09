Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    На ширинку ему повесьте орден за безопасность родного отца.Адам Кадыров полу...
  • Evgenija Palette
    Конечно. Одно только название "Форум свободных народов России" говорит обо всём... "Свободному" литовцу мало "свободн...Основателей Инсти...
  • Алексей Сафронов
    Мне кажется что именно с уходом Э. Наебулиной будет снижаться "бесконечная" ставка ЦБ.Набиуллина: перио...

В ФРГ скоро объявят состав нового правительства

В ФРГ скоро объявят состав нового правительства

Переговоры о новом правительстве в ФРГ вышли на финишную прямую. Как сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на источники в Берлине, накануне ХДС, ХСС и СДПГ совещались несколько часов и согласовали коалиционный договор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх