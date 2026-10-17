23 июня 2019 года Андрей Харитонов умер в московской квартире, на руках у жены. В тот день боль вдруг отступила, он пришёл в себя и за несколько минут до конца повернулся к Ольге.
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