Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

Минутка династий. Поток этических санкций против кряклов — любителей дегенерации достиг такой плотности, что прифигевшие от хода пьесы мордорские ватники даже предположили, что ответственность за обнуление участников «голой вечеринки» лежит непосредственно на Терране: <…> СМИ написали, что фото- и видеоматериалы со светского мероприятия кто-то добрый просто показал Владимиру Владимировичу Путину, а Владимир Владимирович Путин просто спросил, что это такое, и просто попросил с этим разобраться.

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