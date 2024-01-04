Наше всё: «Панцирь-СМ» и «Деривация-ПВО» как главная надежда против дронов

СВО на Украине наглядно продемонстрировала, насколько важно иметь эффективные средства воздушно-космической разведки для непрерывного мониторинга происходящего на поле боя и в глубоком тылу у противника, а также дальнобойные высокоточные средства поражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии