Фото на обложке: ETTORE FERRARI/EPA/TASS Вчера 31K прочитали Сегодня, накануне заседания Совета Европы, которое запланировано на 27–28 июня, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своём послании к итальянскому парламенту озвучила притязания своей страны на реформу управленческой верхушки Евросоюза.
Мелони объявила ЕС войну
Комментарии
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Алексей Дудников
прикольно, на долго ли?
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16 час.
Юна
Ну ничего себе! Зря они её обидели. Прорвало... А ведь это всё они и сами знают, но делают вид, что голый король одет...
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15 час.