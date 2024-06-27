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Мелони объявила ЕС войну

Мелони объявила ЕС войну

Фото на обложке: ETTORE FERRARI/EPA/TASS Вчера 31K прочитали Сегодня, накануне заседания Совета Европы, которое запланировано на 27–28 июня, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своём послании к итальянскому парламенту озвучила притязания своей страны на реформу управленческой верхушки Евросоюза.

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Комментарии
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Алексей Дудников
прикольно, на долго ли?
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16 час.
Юна
Ну ничего себе! Зря они её обидели. Прорвало... А ведь это всё они и сами знают, но делают вид, что голый король одет...
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15 час.

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