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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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BioWare выпустила ролики различных локаций Dragon Age: The Veilguard BioWare уже заявила, что Dr...

BioWare выпустила ролики различных локаций Dragon Age: The Veilguard BioWare уже заявила, что Dr...

BioWare выпустила ролики различных локаций Dragon Age: The VeilguardBioWare уже заявила, что Dragon Age: The Veilguard будет иметь более линейный геймплей, чем Inquisition, но взамен студия работает над несколькими уникальными и созданными вручную локациями для игры.

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