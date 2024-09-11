BioWare выпустила ролики различных локаций Dragon Age: The Veilguard BioWare уже заявила, что Dr...

BioWare выпустила ролики различных локаций Dragon Age: The VeilguardBioWare уже заявила, что Dragon Age: The Veilguard будет иметь более линейный геймплей, чем Inquisition, но взамен студия работает над несколькими уникальными и созданными вручную локациями для игры.
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