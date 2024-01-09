Крепкие морозы продлятся до конца недели

В первую рабочую неделю 2024 года в Екатеринбурге сохранится морозная погода. По прогнозу Уральского гидрометцентра, 9 января дневная температура воздуха будет около -18°, но уже к вечеру ощутимо похолодает.
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