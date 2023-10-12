Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    скажи  спасибо  джугашвилиМИД РФ прокоммент...
  • саша дмитренко
    а хохлов это  касается??Правительство сок...
  • лина любимцева
    КАКОЕ РАСТЛЕНИЕ  13-летней ШАЛАВЫ?!!... На ней уже клейма ставить негде...  Парню ВИЧ  за глаза хватит... Там родител...В Москве юношу за...

В Госдуму внесли проект о надбавке неработающим пенсионерам

В Госдуму внесли проект о надбавке неработающим пенсионерам

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия - За правду» Сергеем Мироновым вносит изменения в законе «О государственной социальной помощи», предусматривающие дополнительную выплату для неработающих пенсионеров, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх