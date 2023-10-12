В Госдуму внесли проект о надбавке неработающим пенсионерам

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия - За правду» Сергеем Мироновым вносит изменения в законе «О государственной социальной помощи», предусматривающие дополнительную выплату для неработающих пенсионеров, передает ТАСС.
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