Бывший полузащитник московского «Спартака» Моцарт в интервью авторам Sport24 Александру Муйжнеку и Юлии Яковлевой рассказал, как воспринял бы предложение получить российвское гражданство и выступать за сборную России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии