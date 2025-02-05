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Экс-игрок «Спартака» Моцарт: «Сборная России? Если бы мог получить гражданство — почему нет?»

Экс-игрок «Спартака» Моцарт: «Сборная России? Если бы мог получить гражданство — почему нет?»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Моцарт в интервью авторам Sport24 Александру Муйжнеку и Юлии Яковлевой рассказал, как воспринял бы предложение получить российвское гражданство и выступать за сборную России.

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