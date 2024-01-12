Согласно отчету известного инсайдера, Sega работает как минимум еще над тремя играми классической серииТом Хендерсон, известный инсайдер индустрии, возможно, раскрыл три другие исторические франшизы Sega, которые могут вновь появиться на современном рынке благодаря новым играм или ремейкам.