Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

Над Курской областью были сбиты 12 БПЛА. Pr Scr vk.com/mil В ночь на воскресенье, 15 октября, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.
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