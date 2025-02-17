За ночь над Россией перехватили и уничтожили 90 украинских БПЛА, а также ракету "Нептун-МД"

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
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