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Федор Климов: «Уровень юниорских соревнований наших парников выше среднего международного у взрослых»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Федор Климов поделился мнением о развитии парного катания. – В России парное катание сейчас развивается.

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