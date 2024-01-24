Диетолог Журавлева: на первом месте по полезности – льняное масло

Все растительные масла обладают различными полезными свойствами для организма человека. На первом месте – льняное масло, которое содержит в себе омега-3, -6 и -9 жирные кислоты, а также линолевую, линоленовую, олеиновую и стеариновую кислоты, рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.
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