Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по доступности скоростного интернета

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона, на котором с докладом о развитии инфраструктуры связи выступил министр цифрового развития и связи области Сергей ЦукарьПо состоянию на сегодняшний день, Новосибирская область уверенно занимает место в числе пяти регионов России по уровню доступности скоростного проводного интернета.