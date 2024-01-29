Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по доступности скоростного интернета

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона, на котором с докладом о развитии инфраструктуры связи выступил министр цифрового развития и связи области Сергей ЦукарьПо состоянию на сегодняшний день, Новосибирская область уверенно занимает место в числе пяти регионов России по уровню доступности скоростного проводного интернета.
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