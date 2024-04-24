Мать из Китая купила себе отдельную квартиру-убежище для отдыха от семейных забот. Как пишет Комсомольская правда, китаянке Гон Ян слегка за тридцать, у нее есть муж и сын, а также потребность побыть, хотя бы иногда, в одиночестве.