Какие автомобили хуже всех проходят краш-тест

Перед тем как купить новый автомобиль, потенциальные автовладельцы тщательно изучают не только технические характеристики модели, оснащение современными системами, стоимость комплектации, но и также особое внимание уделяется рейтингу безопасности.
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