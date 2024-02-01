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CAR

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Какие автомобили хуже всех проходят краш-тест

Какие автомобили хуже всех проходят краш-тест

Перед тем как купить новый автомобиль, потенциальные автовладельцы тщательно изучают не только технические характеристики модели, оснащение современными системами, стоимость комплектации, но и также особое внимание уделяется рейтингу безопасности.

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