На Алтае уже неделю разыскивают бесследно пропавшую 17-летнюю девушку

Местонахождение подростка неизвестно с 24 мая В Алтайском крае разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю жительницу села Тогул Наталью Чащихину, чьё местонахождение неизвестно с 24 мая, сообщает региональное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт".