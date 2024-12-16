Кулеба в интервью The Times: быстрого мира не будет, Европа Украину не бросит, а вместо НАТО нужны деньги на ВСУ

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал развернутое интервью британскому изданию The Times. По его мнению, между Киевом и Москвой все еще существуют фундаментальные разногласия, которые делают невозможным мир между двумя воюющими странами.
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