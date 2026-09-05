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Новости Липецка

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Сильный дождь и похолодание завтра 6 сентября.

Сильный дождь и похолодание завтра 6 сентября.

Сильный дождь и ветер сменятся прохладой — завтра температура опустится до +13 градусов ночью. Не пропусти подробности!Сегодня, 5 сентября, температура воздуха держится на отметке +21 градус.

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