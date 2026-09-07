'Spider-Man' tops North American box office for 6th weekend

"Spider-Man: Brand New Day" is the No. 1 movie in North America, earning $18 million in receipts in its sixth week, BoxOfficeMojo.
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