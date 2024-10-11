РБК: власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

Минпромторг разработал законопроект, который предлагает запретить принудительное взыскание средств с оборонных предприятий, полученных в рамках субсидий на гособоронзаказ и хранящихся на специальных счетах Промсвязьбанка.
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