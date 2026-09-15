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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о словах Ямаля про «Золотой мяч»: «Ламин честен и уверен в себе – если он считает, что заслуживает его, то так и есть. Конечно, я его поддерживаю»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал заявления Ламина Ямаля о том, что он заслуживает получить «Золотой мяч» в 2026 году.

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