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Плесень в холодильнике начинается снизу: полки и выдвижные контейнеры требуют разной уборки

Плесень в холодильнике начинается снизу: полки и выдвижные контейнеры требуют разной уборки

Самое грязное место в холодильнике расположено не на дверце и не на стеклянных полках. Это выдвижные ящики для овощей и зелени.

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