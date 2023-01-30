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Ротенберг поздравил Миллера с 61-летием: «Сложно переоценить ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – ваши успехи»

Роман Ротенберг поздравил Алексея Миллера с днем рождения. 31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполняется 61 год.

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