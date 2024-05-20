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Мобилизация губит крупнейший металлургический комбинат б.УССР

Мобилизация губит крупнейший металлургический комбинат б.УССР

Украина действует как самоубийца, которому завтра уже ничего будет не нужно. Возможно, даже сегодняКрупнейший горно-металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал» в Кривом Роге может лишиться своего рабочего персонала.

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