В сеть просочились концепты мобильной версии ремейка Resident Evil 2 Обновленная в...

В сеть просочились концепты мобильной версии ремейка Resident Evil 2Обновленная версия культового хоррора Resident Evil 2 вышла на ПК и консолях в 2019 году, став одним из самых успешных релизов Capcom за целое десятилетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)