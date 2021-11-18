Почему из школ убрали парты времен СССР, которые были просты, удобны и практичны? Много ли тех, кто их помнит и за ними сидел?

Калейдоскоп Х-фактов = Добрый день, дорогие друзья, читатели канала "Калейдоскоп Х-фактов"! Согласно википедии, школьная парта Эрисмана была изобретена в 1870 году, а через некоторое время принята на вооружение во всех учебных учреждениях России.