CNN: в Пентагоне обсуждают возможность распечатать последнюю заначку ради Украины

В Пентагоне размышляют о том, стоит ли задействовать последний оставшийся источник дополнительного финансирования для оказания военной помощи Украине даже при отсутствии гарантий, что конгресс США одобрит потом возмещение этих средств.
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