Погода на выходные: дождей не ожидается. Прогноз от синоптика Леуса

Погода на выходные: дождей не ожидается. Прогноз от синоптика ЛеусаСогласно прогнозам метеорологов, в субботу 11 июля температурный режим в Краснодарском крае вернётся к показателям, близким к многолетней климатической норме.
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