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Новые подходы к комплексному развитию территорий в Приморье обсуждают власти и девелоперы

Новые подходы к комплексному развитию территорий в Приморье обсуждают власти и девелоперы

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля, ФедералПресс. В столице Приморья завершился международный форум «Урбан Восток», где представители региональной власти и крупного бизнеса обсудили стратегию обновления городской среды.

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