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Боевик РДК оказался участником самой радикальной секты сатанистов

Боевик РДК оказался участником самой радикальной секты сатанистов

Боевик РДК (запрещена и признана террористической организацией в РФ) Кирилл Канахин оказался участником сатанинской секты «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles, ONA и O9A), преступления которой расследуют спецслужбы и в России, и на Западе, выяснили «Известия».

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