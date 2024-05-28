Боевик РДК оказался участником самой радикальной секты сатанистов

Боевик РДК (запрещена и признана террористической организацией в РФ) Кирилл Канахин оказался участником сатанинской секты «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles, ONA и O9A), преступления которой расследуют спецслужбы и в России, и на Западе, выяснили «Известия».