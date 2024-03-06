Число зрителей на церемонии открытия ОИ-2024 в Париже сократили вдвое

Global Look Press/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON Число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр, которые пройдут в Париже этим летом, сократят почти вдвое, с 600 до 326 тысяч человек, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.