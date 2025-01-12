Бананы зацвели в ботаническом саду ИГУ

В оранжерее ИГУ успешно культивируется карликовый сорт банана – Dwarf Cavendish. Его цветение впечатляет: соцветие раскрывается, демонстрируя ряды нежных цветков, а процесс продолжается несколько недель, сообщает пресс-служба вуза.
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