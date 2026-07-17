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Татар-информ

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Арестованному экс-главе департамента Минпромторга РФ грозит до 10 лет колонии

Арестованному экс-главе департамента Минпромторга РФ грозит до 10 лет колонии

Бывшему директору департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрию Колобову грозит до 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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