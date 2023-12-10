Байден в ответ на слова Трампа о «диктатуре на один день» перекрестился

Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о диктатуре на один день Трамп в ответ на опасения экспертов по авторитаризму пообещал не становиться диктатором надолго — только на первые сутки для решения пары вопросов.
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