Lada собралась покорять рынок Дубая

Фото: ixbt.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что автопроизводитель Lada официально заявил о начале экспансии на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), запустив тестовый режим своего веб-сайта, посвященного продажам автомобилей в Дубае.
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