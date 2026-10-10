С-Петербург: раскопки, которые не покажут Один из читателей прислал мне интересный фотоматериал и пояснения (его слова будут выделены курсивом):По адресу набережная реки Фонтанки, 10 третья статуя от Невы расколота и полая (фото ее еще в 2012 сделал):Статуи №4 и №5 – отсутствуют.
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