С-Петербург: раскопки, которые не покажут Один из читателей прислал мне интересный фотоматериал и пояснения (его слова будут выделены курсивом):По адресу набережная реки Фонтанки, 10 третья статуя от Невы расколота и полая (фото ее еще в 2012 сделал):Статуи №4 и №5 – отсутствуют.