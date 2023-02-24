КНР опубликовала документ с планом мирного урегулирования конфликта на Украине: Стороны должны прекратить огонь и боевые действия; Международное право должно соблюдаться одинаково обеими сторонами, без двойных стандартов; Диалог между Россией и Украиной должен возобновиться как можно скорее; Дальнейшей эскалации кризиса на Украине и его выхода из-под контроля необходимо избежать; Прекратить введение односторонних санкций, также все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие; А международному сообществу следует принять участие в реконструкции зоны конфликта.