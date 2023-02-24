Моu Новости

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
  • Vladimir Orekhov
    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
  • Lora Некрасова
    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

КНР опубликовала документ с планом мирного урегулирования

КНР опубликовала документ с планом мирного урегулирования конфликта на Украине: Стороны должны прекратить огонь и боевые действия; Международное право должно соблюдаться одинаково обеими сторонами, без двойных стандартов; Диалог между Россией и Украиной должен возобновиться как можно скорее; Дальнейшей эскалации кризиса на Украине и его выхода из-под контроля необходимо избежать; Прекратить введение односторонних санкций, также все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие; А международному сообществу следует принять участие в реконструкции зоны конфликта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх