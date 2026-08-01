Главный тренер «Барселоны» Флик: «Нам будет не хватать Рэшфорда»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что им будет не хватать Маркуса Рэшфорда, который готовится вернуться в «Манчестер Юнайтед» после того, как испанские чемпионы решили не выкупать его аренду.
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