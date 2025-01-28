Токен MOVE вырос на 42% за два дня

Рынок криптовалют в настоящее время оживлен, трейдеры лавируют между колебаниями цен. В то время как биткоин остается около $102 000, некоторые альткоины, такие как XRP демонстрируют впечатляющий двузначный рост.
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