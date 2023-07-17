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Президент оповещён о ЧП на Крымском мосту

Президент оповещён о ЧП на Крымском мосту

Владимир Путин оповещён о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, ожидается экстренное совещание Совета безопасности РФ.

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Комментарии
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Г
Галина
Президент оповещен о &quot;&quot;ЧП&quot;&quot; на крымском мосту.Следующее заявление будет об ответе на это жестом доброй воли?
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15 час.
АЛ
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