Владимир Путин оповещён о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, ожидается экстренное совещание Совета безопасности РФ.
Президент оповещён о ЧП на Крымском мосту
Комментарии
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Г
Галина
Президент оповещен о ""ЧП"" на крымском мосту.Следующее заявление будет об ответе на это жестом доброй воли?
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15 час.
АЛ
Александр Львов
Разбомбить центр Киева к чертовой матери,хватит с хохлами в бирюльки играть!!!
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15 час.
Mustafa Пахомов
Сжечь Львов напалмом к чертям!!!
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14 час.
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