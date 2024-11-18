Воспитанник «Зенита» Идову мог не заиграть за «Зенит» из-за цвета кожи: «Доходили слухи: на этот счет есть затыки»

Бывший защитник молодежной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах в интервью журналисту Sport24 Александру Муйжнеку прокомментировал слухи, что Брайан Идову мог не заиграть в петербургском клубе из-за цвета кожи.
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