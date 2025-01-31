Руководители европейских стран могут нарушить свое обещание помогать Украине. Британский журнал The New Statesman опубликовал статью, в которой говорится, что лидеры стран Европы, последние три года обещавшие помощь киевскому режиму, могут бросить Украину на произвол судьбы из-за внутренних разногласий.