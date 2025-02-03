В Красноярской филармонии рассказали о новинках сезона

Красноярская краевая филармония открыла продажу абонементов на сезон 2025–2026 годов. Зрителей ждут 11 разнообразных программ для взрослых и детей, включающих шедевры симфонической, русской и зарубежной музыки, органные концерты и семейные мероприятия.
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